Im Pfarrheim von St. Antonius berichtete Johann Verhoeven in einem Vortrag vor einem interessierten Publikum über seine Erfahrungen, die er ein Jahr lang als Missionar auf Zeit in Ghana sammeln durfte. Im August 2016 trat der Kervenheimer die Reise nach Ghana an. Ziel war das Dorf Gushiegu im Nord-Osten des Landes. Dort war er im Missionshaus der katholischen „Christ th…



Im Pfarrheim von St. Antonius berichtete Johann Verhoeven in einem Vortrag vor einem interessierten Publikum über seine Erfahrungen, die er ein Jahr lang als Missionar auf Zeit in Ghana sammeln durfte.

Im August 2016 trat der Kervenheimer die Reise nach Ghana an. Ziel war das Dorf Gushiegu im Nord-Osten des Landes. Dort war er im Missionshaus der katholischen „Christ the King“-Gemeinde untergebracht. Das Projekt wurde durch die Steyler-Missionare ermöglicht, auf die Johann bei der Suche nach einem Jahr im Ausland gestoßen war. „Vor Ort waren Pater Ireneus, ein Steyler-Priester aus Indonesien und Pater Peter, ein vietnamesischer Steyler-Priester, meine Ansprechpartner“, erklärte der 19-Jährige.

Das Missionar-Projekt in Gushiegu wird unterteilt in die drei Bereiche „Mitleben, Mitbeten und Mitarbeiten“. Eine der Hauptaufgaben des jungen Reisenden war der Computerunterricht für die Kinder de…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.