Foodtruck ist in Griechenland angekommen

Der Foodtruck, der sich kürzlich vom Kevelaerer Kapellenplatz in Richtung der Flüchtlingscamps auf Lesbos und Moria auf den Weg machte (das KB berichtete), ist angekommen, alle Lebensmittel sind verteilt. Das teilten die Verantwortlichen der „Aktion pro Humanität“ (APH) als Initiatorin nun mit.

Viele Niederrheiner*innen und auch Unternehmen waren dem Aufruf von APH, der Kirchengemeinde und Caritas St. Marien sowie dem „Runden Tisch Flüchtlinge e.V.“ gefolgt, hatten „dry food“, trockene und haltbare Lebensmittel, gespendet – vor allem Reis, Nudeln, Mehl, Zucker, Bohnen, Linsen und Tee. Oft bekamen die Helfer*innen am Foodtruck, der mitten auf dem Kapellenplatz stehen durfte, zu hören: „Es ist schön, dass wir helfen können, dass wir etwas für die Menschen in den Flüchtlingslagern tun können.“

In Griechenland war die Freude und Dankbarkeit riesengroß: „That is really amazing. Thank you very much for the support“ („Das ist unglaublich, vielen vielen Dank für die Hilfe“), so das Organisatorenteam von „Stand By Me Lesvos“.