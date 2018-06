Der Heimatverein „Ons Derp“ Winnekendonk lädt am Samstag, 23. Juni 2018, zum wiederholten Male zur Aktion „Wido grillt“ auf der Minigolfanlage, Grüner Weg 25, in Winnekendonk ein.

In diesem Jahr hat sich der Heimatverein zu einer Änderung im bisherigen Konzept der Veranstaltung entschlossen. Nach dem Motto „der Heimatverein grillt für Sie“ können sich die Besucher mit allerlei Leckereien vom Grill verwöhnen lassen. Auf verschiedenen Grills werden Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch angeboten, im Räucherofen wird Fisch zubereitet. So kann sicherlich jeder etwas nach seinem Geschmack finden. Wer jedoch – wie in den Jahren zuvor – lieber selbst grillen möchte, kann dies natürlich auch machen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei Irene und Peter Siebers, Telefon 02832-8384, genügt und ein Grill wird zur Verfügung gestellt. Für eine einfachere Planung sollten sich die Gäste und Gruppen, die sich vom Heimatverein beköstigen lassen wollen, auch vorab anmelden.

Ab 17 Uhr sorgen die „Volleys“ für die musikalische Unterhaltung. Das Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Schweden wird selbstverständlich auch gemeinsam in geselliger Runde verfolgt.

Weitere Infos können auch über die Internetseite des Winnekendonker Heimatvereins erfragt werden: www.onsderp.de.