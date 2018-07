Maria in 1000 Rosen

Seit vergangenen Freitag ist die Kerzenkapelle wieder im Schmuck von tausend Rosen. Zu verdanken ist die jährliche Blumenpracht einem anonymen Spender, der schon seit vielen Jahren hinter dieser Aktion steckt.

In der von weißen und gelben Rosen geschmückten Kirche feierte Pfarrer Richard Schulte Staade am Freitagabend die 385. Sühnenacht. Ausdrücklich dankte er Horst Müller, der über 40 Jahre lang die Sühnenacht betreute. Seit vielen Jahren kümmern sich nun Johannes und Paula Stiphout um die Weiterführung der Sühnenacht, die der Botschaft von Fatima verpflichtet ist. Kevelaer bleibe ein Ort der sühnenden Anbetung, des Gebetes für Andere, so der langjährige frühere Wallfahrtsrektor. „Leben ohne Glauben macht nicht froh, aber Leben mit Glauben schon. Wer auf Gott setzt, wird nicht mit leeren Händen dastehen“, so die Kernaussage seiner Predigt.