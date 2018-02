So viel Engagement von Kevelaerern für Kevelaer sieht Bernd Pool vom Stadtmarketing gern: Dirk Winkels und sein Schwager Stefan Spittmann tüfteln seit Wochen an den Fragen fürs „1. Kevelaerer Quiz im Löwen“ und haben schon reichlich Herz und Hirn in die Idee gesteckt. Irmgard Baers vom „Goldenen Löwen“ sorgt für das Ambiente, Edeka Brüggemeier für die Snacks und stellt gemeinsam mit Stadtmarketing und Kevelaerer Blatt auch noch die Preise für die Gewinner zur Verfügung.

Auftakt am 23. März 2018

„48 aus 6“ heißt es am 23. März, ab 19.30 Uhr, im Jugendstil-Hotel an der Amsterdamer Straße. Genauer gesagt: Insgesamt 48 Fragen aus sechs Kategorien kommen auf den Tisch, beziehungsweise die Leinwand im Löwen. Ein paar Themenbereiche verrät Winkels schon, etwa „Niederrhein“, „80-er Jahre“ oder „Musik“. Bunt gemischt eben, damit Kevelaerer und Nicht-Kevelaerer, Jung und Alt eine reelle Chance haben. Und bei den ganz kniffligen Fragen „gibt es dann vielleicht auch mal einen Bonuspunkt für die originellste Antwort“, schmunzelt Dirk Winkels, der gemeinsam mit Stefan Spittmann den Abend moderiert und auch die Auswertung der Antworten vornimmt. Gemeinsam haben sie sich auch schon überlegt, wie sie die Fragen unterhaltsam präsentieren können.

Nach drei Kategorien gibt es eine Pause, in der Edeka Brüggemeier einen Imbiss anbietet. Danach geht‘s weiter, frisch motiviert von den beiden Initiatoren, die den Zwischenstand bekannt gegeben haben.

Vorbild England

„Pubquiz“ nennt sich das Ganze in England, wo es längst zu einem Trend geworden ist. Das „Kneipenquiz“ wollen die beiden Kevelaerer jetzt auch in der Wallfahrtsstadt etablieren. Kennen- gelernt haben sie es in Wesel, wo ihnen das Ambiente aber zu kalt und ungemütlich erschien. Ganz schnell kamen sie auf den „Goldenen Löwen“ in ihrer Heimatstadtund Wirtin Irmgard Baers zögerte nicht lange, zückte den Kalender und der 23. März war festgelegt.

Für das „1. Kevelaerer Quiz im Löwen“ können sich Rateteams von zwei bis sechs Personen auf der Facebookseite „Quiz im Löwen“ oder per E-Mail unter „quizimloewen@gmail.com“ kostenlos anmelden. Auch einzelne „Ratefüchse“ dürften sich anmelden, um in ein bestehendes Team einzusteigen, sagt Winkels. „Die Idee ist, die Leute einfach mal vom Fernseher und dem Handy wegzuholen, zu einem gemütlichen, spannenden Abend.“ Deshalb gilt übrigens auch: „Googlen verboten“. Etwa zwei Stunden solle das Quiz dauern, danach noch Zeit für einen „gemütlichen Teil“ bleiben, wünschen sich die Initiatoren.

Attraktive Preise für die Siegerteams

Zu gewinnen gibt es für die drei Siegerteams einen Lebensmittel-Korb von Edeka Brüggemeier, Karten für eine kulturelle Veranstaltung vom Stadtmarketing und ein Jahresabo des Kevelaerer Blattes.