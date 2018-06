Am Vorabend zur Wettener Kirmes präsentierte sich der Thron der St. Franziskus Bruderschaft Berendonk wie gewohnt im Bürgerpark. Bei bestem Wetter genossen König Ben van den Bos mit Paula und seine Minister Franz Grundmann mit Marianne und Jakob Smitmans mit Marlies das Fahnenschwenken und nahmen die Parade der Bruderschaft ab.

Unter Applaus der zahlreichen Zuschauer am Straßenrand führte der anschließende kurze Umzug durchs Dorf in den Knoase-Saal. Dort wurde dann beim Königsgalaball bis in die frühen Morgenstunden kräftig gefeiert.

Bevor jedoch das Tanzbein geschwungen wurde, stellten sich der Thron noch zum Erinnerungsfoto auf.