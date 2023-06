Auf dem Piratenschiff toben

Bei der jüngsten Spielplatzbereisung der Spielplatz-Kommission und Verantwortlichen von Stadtwerken und Stadtverwaltung gab es viel Neues zu entdecken: Am Heykampring in Kevelaer steht jetzt ein großes, neues Spielgerät. Ein waschechtes Piratenschiff aus Holz! Hier können die Niers-Piraten über Netze oder eine Kletterwand auf das Deck gelangen. Auch eine Hängebrücke führt von vorne auf das Schiff. An Bord angekommen, können die Kinder mit Hilfe eiens großen Fernrohrs Ausschau halten, wie es auf hoher See aussieht.

Nächster Halt: Solegarten St. Jakob. Hier gibt es ein neues Schaukelgerüst mit einer neuen Vogelnestschaukel und einer integrativen Schaukel. Diese integrative Schaukel ist speziell für Kinder mit Handicap geeignet. So können alle Kinder gemeinsam schaukeln und Spaß erleben.

Dschungel und Flugzeug-Wrack

Auf Klinkenberg kamen gleich zwei neue Spielgeräte hinzu. Passend zum dortigen Dschungel-Thema gibt es dort nun ein neues Flugzeug-Wrack umgeben von Palmen, Kletter- und Balanciermöglichkeiten sowie ein weiteres Spielhäuschen mit Rutsche und Sandzug. Fehlt nur noch ein Mülleimer mit passendem Dschungelmotiv.

Eines möchte die Spielplatz Kommission aber beibehalten: Jeder Spielplatz, der neue Spielgeräte erhält, soll unter einem Oberthema stehen. „Unser Ziel ist es, dass es für die Kinder noch einfacher wird die Spielplätze voneinander zu unterscheiden und sie direkt sagen: ‚Ich möchte zum Dschungel-Spielplatz‘ oder ‚Ich möchte zum Piraten-Spielplatz‘“, so Walburga Kamps, Leiterin der Spielplatz-Kommission.