O’zapft is“, rief im Anschluss an den Anstich des ersten Bierfasses Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler im ausverkauften Oktoberfest-Zelt auf der Hüls. Mit dem Bier aus diesem Faß „dat er oàne aufschäin“ (Maß Bier ausgeben) und erfreute so einige der anwesenden Gäste. 638 Plätze waren besetzt und der Veranstalter, der Förderverein der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer, mit seinemVorsitzenden Lambert Janshen, begrüßte die Gäste. Er konnte sich über die zünftige Wiesenstimmung in der Marienstadt freuen.

Ein köstliches Buffet mit Schweinshaxen, Leberkäse, Hähnchensticks, Kartoffelpüree und Sauerkraut stärkte die Gäst…

