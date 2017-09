Volleyballer stellen in dieser Saison zwei Mannschaften

Erster Heimspiel für den KSV in der Landesliga am Samstag

Nach der vergangenen, sehr erfolgreichen Saison, die mit dem Aufstieg der Volleyballer vom Kevelaerer SV in die Landesliga endete, gibt es einige Neuigkeiten rund um den Volleyball in der Marienstadt.

Die Volleyballabteilung deutlich gewachsen. Durch Ausbildung, Studium, Beruf konnte der TSV Weeze keine Mannschaft in der Bezirksliga mehr stellen. Die verbliebenen Spieler schlossen sich dem KSV an. Inklusive der eigenen Spieler, die in der vergangenen Saison kaum gespielt haben, beläuft sich die Anzahl an Spielern nun auf über 24. Da war es selbstverständlich, auch eine zweite Mannschaft zu melden. Neben der Erstvertretung in der Landesliga 3 wird in dieser Spielzeit eine Mannschaft aus Kevelaer in der Bezirksliga 6 auflaufen.

Die intensive Vorbereitung, die neben volleyballspezifischen Einheiten auch viele Trainingsstunden mit Ausdauer, Kraft und Koordination beinhaltete, verlief sehr gut. Bei den Hallenzeiten konnte man auf Zeiten des TSV Weeze zurückgreifen. Der KSV dankt Heiko Dannenberg für diese Kooperation. In den jüngsten Trainingsspielen konnte man den Erfolg der Vorbereitung schon sehen.

Beide Teams gehen aber mit unterschiedlichen Vorzeichen ans Netz. Bei der Zweitvertretung geht es vorwiegend darum, insbesondere den Spielern Spielzeit zu geben, die in der abgelaufenen Saison nicht so oft zum Einsatz kamen. Die erste Mannschaft möchte auch in der Landesliga ein Wörtchen mitreden und peilt eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte an.

Zu ihrem ersten Heimspiel dürfen die Mannen von Trainerin Heike Thyssen die Mannschaft von Rumelner TV empfangen. An ungewohnter Stelle wird die Begegnung am Samstag, 23.09.2017, um 15 Uhr in der Sporthalle der St.-Hubertus-Grundschule angepfiffen. Zuschauer sind, wie immer, willkommen. Die Zweitvertretung muss zeitgleich beim SV Budberg in Rheinberg antreten.