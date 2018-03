Die DJK Twisteden wartet im neuen Jahr in der Bezirksliga weiter auf einen Sieg. Nach zuletzt zwei Remis und zwei Niederlagen musste sich die Mannschaft von Trainer Andreas Holla am Sonntag auch dem Tabellendritten GSV Geldern mit 1:2 geschlagen geben. Die DJK steht damit in der Tabelle weiterhin auf dem zehnten Rang und hat 25 Punkte auf dem Konto, während der GSV seine Aufstiegschancen durch den Dreier in Twisteden mit nun 39 Zählern wahren konnte.