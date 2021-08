Drei Wochen Urlaub vor der eigenen Haustür

Zwar spielte das niederrheinische Wetter in den drei Wochen der „Atempause“ nicht immer mit, aber die Kursleiter*innen und auch die Teilnehmer*innen machten das Beste daraus und ließen sich von ein paar Regentropfen nicht abhalten, die Kurse im Solegarten St. Jakob in vollen Zügen zu genießen. Das Konzept der „Atempause“, in verschiedene Sport- und Entspannungsangebote kostenfrei hinein zu schnuppern und eine neue Sportart für sich zu entdecken, sorgt bei Kevelaerer*innen und Gästen auch im sechsten Veranstaltungsjahr immer noch für Begeisterung.

Einige neue Kurse

„Wir freuen uns sehr über die positiven Rückmeldungen und beobachten den Trend, dass die Teilnehmer nicht nur aus Kevelaer selbst kommen, sondern auch immer häufiger aus dem Umland oder als Urlauber zu Gast sind. Schön, dass auch Touristen das Veranstaltungsangebot wahrnehmen, in ihr Urlaubsprogramm integrieren und den Solegarten St. Jakob noch einmal von einer anderen Seite kennenlernen“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Die Organisator*innen der Wallfahrtsstadt Kevelaer konnten auch in diesem Jahr das Kursprogramm um einige neue Kurse erweitern. Ruth Plege von „Impulse der Achtsamkeit“ bot erstmalig den Kurs „Achtsamkeit im Alltag“ an. Die Teilnehmer*innen lernten hier Übungen kennen, die ihnen zukünftig helfen sollen, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen und Stress zu reduzieren. Dies sorgt für mehr Konzentration, Klarheit und Gelassenheit.

Auch als neue Partnerin dabei: Laura Martens vom „Slow Concept Store Kevelaer“ mit drei verschiedenen Kursen. Bei „Ätherische Öle und Yoga“ wurden den Teilnehmer*innen Bewegungsprinzipien des TaiChi mit den Formen des Yogas in Kombination mit Shiatsu nähergebracht. „Holistic Fit“ regte Körper und Geist an und schaffte innere Gelassenheit durch eine Mischung aus Pilates und Strala Yoga. Ein Tanz auf der Matte garantierte zudem Spaß und Muskelkater bei dem Kurs „POP Pilates®“.

Open-Air-Kino zum Abschluss

Darauf hatten sich viele gefreut: Der traditionelle Abschlussabend mit Open-Air-Kino konnte mit Unterstützung der Volksbank an der Niers wieder stattfinden. Im vergangenen Jahr war dies aufgrund der Corona-Bestimmungen leider nicht möglich. In diesem Jahr konnten sich 200 Teilnehmer *innen für den Kinoabend unter freiem Himmel im Solegarten St. Jakob am 13. August anmelden und nach wenigen Tagen waren bereits alle Plätze ausgebucht.

„Natürlich haben wir damit gerechnet, dass der Kinoabend ausgebucht sein wird, aber dass dies innerhalb von so kurzer Zeit passiert, hat uns doch positiv überrascht. Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir mit dem Film ‚25 km/h‘ den Geschmack der Kinofans auf jeden Fall getroffen haben“, sagt Projektleiterin Eva Hundertmarck über den gelungenen Ausklang der Veranstaltung.