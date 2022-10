Volleyballmannschaften des KSV weiter auf Erfolgskurs

Am Wochenende konnten die Volleyballerinnen und Volleyballer des KSV erneut drei deutliche 3:0 Siege einfahren. Die Herren I und II sowie die Damenmannschaft standen auf dem Feld.

Krankheit und Wechsel

Den Anfang machten am Samstag die Herren II, die in der Bezirksliga beim Weseler TV antraten. Trainer Peter Herbe musste dabei krankheitsbedingt auf Marco Bergers verzichten und Jan Broeckmann steht seiner Mannschaft in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung, da er in die erste Mannschaft hochgezogen wurde. Mit druckvollen Aufschlägen wurde Wesel dennoch von Beginn an in die Defensive gedrängt.

Mit Jos Czeranka hat die zweite Mannschaft Verstärkung erhalten. Der universell einsetzbare Spieler konnte gleich in seinem ersten Spiel zeigen, dass er zu einer tragenden Stütze der Mannschaft werden kann.

Die Sätze eins und zwei sicherten sich die Kevelaerer deutlich mit 25:18 und 25:11.

Nachdem Trainer Herbe die Positionen rotierte, lag der KSV plötzlich mit 12:20 im Hintertreffen. Mit der Hereinnahme der routinierten Spieler Tobias Reuters und André Ophey kam wieder Stabilität ins Spiel. Wesel kam nur noch zu drei weiteren Punkten und musste auch Satz drei mit 25:23 verloren geben.

Der KSV II steht derzeit auf dem ersten Platz der Bezirksliga.

Zwei Ausfälle und zwei Neuzugänge

Weiter ging es mit den Herren I in der Verbandsliga. Trainerin Heike Thyssen musste gegen ART Düsseldorf II zwar neben dem längerfristig verletzten Stefan Kannenberg auch auf den erkrankten Robin Broeckmann verzichten, doch Neuzugang Dominik Booms fand sich gut in das Team ein. Neben Booms feierte auch Jan Broeckmann seinen Einstand in der ersten Herrenmannschaft. Der Mittelblocker wurde aus der zweiten Mannschaft hochgezogen.

Nach vielen Eigenfehlern ging direkt der erste Satz des Spiels mit 25:11 an die Marienstädter.

Auch im zweiten Satz behielt der KSV die Oberhand. Heike Thyssen nutzte die Gelegenheit, um Jan Broeckmann und Robin Verhoeven einzusetzen. Zuspieler Verhoeven durfte Erfahrungen als Außenangreifer sammeln. Dem Spielfluss tat das keinen Abbruch. Mit 25:15 war dieser Satz ebenfalls eine klare Angelegenheit.

Im dritten Satz ließ die Konzentration ein wenig nach und der Spielverlauf war ausgeglichen. Erst in der Endphase konnte sich der KSV leicht absetzen und holte sich mit 25:22 den zweiten 3:0 Erfolg in der laufenden Saison und bleibt somit an der Tabellenspitze.

Damen zeigten klare Überlegenheit

Am Sonntag durften dann auch die Kevelaerer Damen ans Netz. In ihrem zweiten Heimspiel der Saison empfingen die KSV-Damen die dritte Mannschaft des TV Sevelen.

Die sehr junge Mannschaft aus Sevelen war von Beginn an chancenlos. Die druckvollen Aufschläge, insbesondere von Julia Saborowski und Isabelle Boßer, waren oft die einzige Aktion des KSV. So kam Sevelen in den Sätzen eins und zwei gerade mal auf vier beziehungsweise acht Punkte.

Trainer Alessandro Nobbers wechselte aufgrund der Überlegenheit im dritten Satz die Aufstellung. Mit dem Wechsel erhöhte sich aber auch die Eigenfehlerquote und Sevelen konnte den Satz ausgeglichen gestalten. Einen Schlussstrich konnte dann aber Jil Wassen ziehen, indem sie beim Stand von 17:18 an den Aufschlag kam und dort bis zum Satzende von 25:18 blieb. Damit war der zweite 3:0 Erfolg vollendet und die Damen befinden sich derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.