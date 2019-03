Vogel Germany wurde verkauft

Der international erfolgreiche Unternehmer Bernhard Vogel aus Kevelaer zieht sich nach 40 Jahren Berufslaufbahn Ende des Monats von seiner Firma Vogel Germany GmbH & Co. KG zurück.

Gegründet am 1. April 1949 von seinem Vater, als Firma Gebr. Vogel Präzisions-Messwerkzeuge, feiert das Unternehmen am 1. April 2019 sein 70-jähriges Bestehen. Mit Weitblick und Mut expandierte Bernhard Vogel das Unternehmen 1992 permanent und kann heute auf ein weltweites Netzwerk von Unternehmen mit autorisierten Fachhändlern in mehr als 80 Ländern zugreifen. Die internationale Ausrichtung und die stets positive Entwicklung seines Unternehmens machten es für Investoren aus dem In- und Ausland interessant.

Die Übernahme des finanzstarken Investors Fervi S.p.A. aus Italien hat für beide Seiten eine echte Win-Win-Situation geschaffen. Der weltbekannte Firmenname Vogel Germany und auch der Standort am Ossenpaß 4 in Kevelaer bleiben erhalten und sind somit für die Belegschaft gesichert. „Das war schon immer ein wichtiger Punkt bei den Verhandlungen“, sagt Bernhard Vogel.

Die Bernhard Vogel Consultants betreut ab dem 1. April für 12 bis 24 Monate das neue Management von Vogel Germany GmbH & Co. KG.