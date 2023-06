Trinkwasserbrunnen bietet Erfrischung

Seit Kurzem bieten die Stadtwerke Kevelaer am neugestalteten Kapellenplatz Passantinnen und Passanten die Möglichkeit, ihren Durst zu löschen. Zwischen Kerzenkapelle und Forum Pax Christi wurde ein Trinkbrunnen installiert, an dem sich kostenfrei bestes Trinkwasser zapfen lässt. „Unser Kevelaerer Trinkwasser lässt sich direkt hier vor Ort trinken oder in eine mitgebrachte Flasche abfüllen. Wir freuen uns, diesen Service im Rahmen der Daseinsvorsorge als lokaler Wasserversorger zu übernehmen. Unser Trinkbrunnen ist ein wichtiger Beitrag gerade auch mit Blick auf künftige Hitzeereignisse. Zugleich tragen alle, die hier unser frisches Trinkwasser trinken, dazu bei, Ressourcen zu schonen und Plastikmüll zu vermeiden“, so Hans-Josef Thönnissen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer.

Wasser auf Knopfdruck

Der Brunnen aus Granit mit Edelstahlelementen ist barrierefrei gestaltet. Mit einer Höhe der Zapfstelle von rund einem Meter ist er auch für Kinder gut zu erreichen. Die Bedienung ist dabei „kinderleicht“: Über einen Knopf an der Rückseite kann der Spender aktiviert werden. „Dann sprudelt ungefähr ein halber Liter Wasser aus der Leitung. So bleibt der Wasserverbrauch gering, da das Wasser nur bei Bedarf fließt. Der Betrieb läuft mit moderner, sparsamer Technik. Um jederzeit die beste Wasserqualität zu gewährleisten, werden automatische Spülungen durchgeführt,“ erläutert Anna-Christina Walter, Leiterin der technischen Abteilung der Stadtwerke Kevelaer. Im Vorfeld haben die Stadtwerke umfangreiche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass sauberes und hygienisch einwandfreies Trinkwasser aus dem Brunnen fließt. „Und das werden wir auch in Zukunft sicherstellen“, versichert Walter. Um die sehr gute Qualität des Trinkwassers im Blick zu behalten, wird der Trinkbrunnen regelmäßig beprobt. Darüber hinaus sichert das Team rund um Rohrnetzmeister Dirk Verhoeven den zuverlässigen Betrieb des Gerätes durch regelmäßige Wartungen. Damit steht einer kostenlosen Erfrischung – vor allem an heißen Sommertagen – nichts mehr im Weg.

Der Brunnen ist rund um die Uhr verfügbar. Allerdings nicht das ganze Jahr. Im Winter müssen die Stadtwerke Kevelaer den Betrieb zum Schutz der Armaturen vorübergehend einstellen. Wann genau, hängt vom Wetter ab, genauer von den Temperaturen. „In den Wochen, in denen wir mit Frost rechnen müssen, trennen wir den Brunnen vom Netz“, präzisiert Dirk Verhoeven das Vorgehen. Und wenn es wieder wärmer wird und dauerhaft Temperaturen über dem Gefrierpunkt zu erwarten sind, liefert der Brunnen erneut Wasser.