Der Rahmen für die Benefiz-Schlagerparty hätte im „Knoase-Saal“ nicht stimmungsvoller sein können. Eine mit atmosphärischem Licht versehene Bühne, weiß verkleidete Sitz- und Stehtische und funkelnde Lichterketten, die an der Decke angebracht waren, boten eigentlich alles, was zu einer standesgemäßen Party gehört. Die Vorsitzende des Vereins „Gelbes Band e.V.“, Agnes Pacco, durfte bei der Wettener Premiere der Veranstaltung, die bisher im Gelderner Seepark stattgefunden hatte, allerdings eine eher übersichtliche Zahl an Besuchern begrüßen...