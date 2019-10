Erfolgreiche Reiter auf dem Daelshof

In der vergangenen Woche verbrachten 18 junge Reiter täglich viele Stunden auf dem Daelshof, um sich auf die Prüfungen für ihre Reitabzeichen vorzubereiten. Die Kevelaererin Laura de Witt begleitete die Teilnehmer durch einen einwöchigen Vorbereitungslehrgang.

„Jeder hatte eine Dressurstunde und eine Theoriestunde. An zwei Tagen haben wir das Springen geübt“, erzählt die selbstständige Reitlehrerin. „Und dabei haben wir noch die Sprünge gestrichen“, lacht sie mit Blick auf die frisch glänzenden Stangen. So habe man sich dann noch besser präsentieren können. Am vergangenen Wochenende standen dann Prüfungen für die Reitabzeichen (RA) vier, fünf, sieben und acht an. Die Abzeichen reichen von RA10 bis RA1, wobei die Leistungsstufen von 10 hin zu 1 steigend sind.

Zwei Richter mussten neben de Witt für die Prüfungen anwesend sein. Außerdem kamen viele Familienmitglieder der Reiter und machten den Tag so zu einem schönen Event, erzählt de Witt. Der Tag war „die erste Veranstaltung für den neuen Verein“, verweist die Reitlehrerin auf den „PSG Daelshof Kevelaer e.V.“, der sich erst in diesem Jahr gründete. Mit Elke Behrens als erste und Laura de Witt als zweite Vorsitzende kommt nun langsam das Vereinsleben in Gang. Einige Familien brachten außerdem Kuchen mit, sodass mit dem Verkauf die Jugendkasse gefüllt werden konnte.