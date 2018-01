Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung der L486 mit dem Kempkesweg ist am Freitag, 26. Januar 2018, gegen 14.45 Uhr eine 72-jährige Frau tödlich verletzt worden.

Die 72-jährige Weezerin hatte mit ihrem Pedelec den Kempkesweg in Richtung Wemb befahren und war im Kreuzungsbereich der L486 von einem von links aus Richtung Niederlande kommenden Dacia erfasst worden. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Seniorin, die einen Fahrradhelm trug, tödliche Verletzungen erlitt. Der 52-jährige Fahrer des Dacia aus Xanten erlitt einen schweren Schock und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein hinter dem Dacia fahrender Citroen, der von einem 24-jährigen Kevelaerer gelenkt wurde, wich dem vor ihm stark abbremsenden Dacia aus, erfasste das wegschleudernde Fahrrad und kam im Acker neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen, die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die L486 musste für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr ab. Der Bereitschaftsdienst Opferschutz der Klever Polizei übernahm die Benachrichtigung von Angehörigen der 75-jährigen Weezerin.