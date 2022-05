Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung

Nach einer Brandstiftung auf dem Gelände eines Autohändlers am Kevelaerer Gewerbering am 21. Februar 2022 in den frühen Morgenstunden (das KB berichtete), wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Videos einer Überwachungskamera in der Nähe des Tatorts zeigen eine Person, die als dringend tatverdächtig gilt. Die Person war mit einer stark wattierten Jacke mit einem langen, senkrechten Reflektorstreifen vorne bekleidet. Bei sich trug sie einen Rucksack, der ebenfalls über einen senkrechten Reflektorstreifen verfügte.

Die Person nutzte unter anderem ein motorisiertes Zweirad, das auch auf den Bildern zu erkennen ist. Als besondere Merkmale verfügt dieses über einen geteilten Scheinwerfer. Die Blinker sind in den Lenker integriert, jeweils innen neben den Handgriffen. Um die Fahrzeuge auf dem Gelände in Brand zu setzen, wurden unter anderem ein Bettbezug und weitere Textilien benutzt. Die Polizei veröffentlicht auch die Bilder der Stoffteile.

Alle Bilder der Fahndung sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/80211

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat, zur abgebildeten Person, zum Fahrzeug und zu den Textilien geben kann, wird gebeten, sich an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 zu wenden.