In der Zeit zwischen Samstag, 3. August 2019, 19 Uhr, und Montag, 5. August, 16 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gartenhäuschen auf einem Grundstück an der Händelstraße. Sie entwendeten einen Rasenmäher der Marke Gardena. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.