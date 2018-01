Am Samstag, 27. Januar 2018, gegen 18.30 Uhr saß eine Frau in ihrem auf dem Europaplatz geparkten Auto, als sie einen lauten Knall hörte. Sie stellte an beiden linken Fahrzeugtüren einen Schaden fest. Unbekannte Täter hatten Steine gegen das Auto geschleudert.

An diesem Wochenende erstatteten zwei weitere Personen nachträglich Anzeige bei der Polizei: Am 22. Januar 2018 gegen 18.15 Uhr war eine Autofahrerin auf dem Europaplatz in Richtung Bahnhof unterwegs, als die Beifahrertür durch einen Stein beschädigt wurde. Am 17. Januar 2018 gegen 20.45 Uhr fuhr ein Autofahrer auf dem Europaplatz in Richtung Gelderner Straße. An seinem Pkw wurde die hintere linke Tür durch einen Stein beschädigt. In allen drei Fällen hat ein unbekannter Täter vermutlich eine Schleuder benutzt.

Täterhinweise erbittet die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.