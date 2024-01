Einbruch in Garage

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Donnerstag, 11. Januar 2024, bis Samstagmorgen das elektronische Garagentor auf und entwendeten aus dem in der Garage abgestellten Renault ein transportables Navi sowie eine Bohrmaschine und eine Heckenschere, die sich im hinteren Teil der Garage befanden. Die Garage liegt an der Gelderner Straße im rückwärtigen Bereich der dortigen Häuserzeile. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.