Sternschnuppen über Bönninghardt

Die Kinder und Erzieher des Familienzentrums Sternschnuppe der Lebenshilfe Gelderland machten am 21. Juni 2017 einen Tagesausflug zum Abenteuer-Kinderspielplatz Bönninghardt.

Mit insgesamt drei Kindergartengruppen machten sich alle Erzieher auf den Weg, um mit den insgesamt knapp 60 Kindern den jährlichen Kindergartenausflug zu unternehmen. Der am Wald gelegene Spielplatz ist ein beliebtes Ausflugsziel, um mit Kindern etwas zu erleben und Spaß zu haben. Die verschiedenen Spielmöglichkeiten liegen alle in einem Waldgebiet und lassen keine Wünsche offen.

Für jedes Alter gibt es individuelle Möglichkeiten, um sich richtig auszutoben. Von der Seilbahn bis zum aufwändigen Piratenschiff, welches nicht nur kleine Piraten erkunden können, gibt es viele Spielmöglichkeiten, welche für viel Freude bei den zwei bis sechsjährigen Kindergartenkindern sorgen. „Ein besonderes Highlight für unsere Kinder, war die besondere Lage des Kinderspielplatzes, welcher in einem Waldgebiet liegt. Außerdem waren natürlich die Spielgeräte super, um darauf zu spielen und zu toben“, berichtete Melanie Kaets-Ulbrich, Erzieherin in der Sternengruppe, die an diesem Ausflug teilnahm. Alle Kinder waren sehr begeistert und durch die große Anzahl von Kindern aus verschiedenen Gruppen konnten sich viele neue Freundschaften entwickeln und jeder spielte mit jedem.

Natürlich war so ein langer Tag für die Kleineren noch ziemlich anstrengend und so wurde kurzerhand auf der Picknickdecke Mittagsschlaf gemacht. Dieser Tag war ein großer Erfolg und hat sowohl den Kindern als auch den Erzieherinnen viel Freude bereitet und wird noch lange bei den Kindern als „Highlight des Jahres“ in Erinnerung bleiben.

Lina Kaets

9C, Kardinal-von-Galen-Gymnasium