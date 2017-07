Deutschland ist das Land der Spieler. Das zeigt sich daran, dass die größte Spielemesse der Welt alljährlich in Essen stattfindet. Das zeigt sich aber auch in Winnekendonk, wo zwei Freunde vor 15 Jahren „Gewinnekendonk“ gründeten, eine offene Runde aus Gesellschaftsspielern, die sich seitdem mit nur ganz wenigen Ausnahmen an jedem zweiten Montag im Monat in der Gaststätte „Zur Brücke“ in Winnekendonk trifft. An diesem Montag feierte die Runde Geburtstag.