Neue Spielplatzroute in Twisteden

Die bisher veröffentlichen Spielplatzrouten in Kevelaer, Winnekendonk, Kervenheim und Wetten erfreuen sich großer Beliebtheit bei Klein und Groß. Aufgrund der positiven Resonanz hat das Kevelaer Marketing nun auch eine Spielplatzroute von Twisteden herausgebracht. Auf dem ca. 2,2 Kilometer langen Rundweg durch Twisteden gibt es viel zu entdecken: Fünf verschiedene Spielplätze, ein Imbiss zur Stärkung und zum Schluss eine Partie Minigolf oder ein Abstecher ins „Irrland“. „Wir freuen uns, dass die neue Spielplatzroute pünktlich zum Beginn der Sommerferien an den Start geht “, betont Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Start am Minigolfplatz

Die Tour startet am Minigolfplatz in Twisteden. Hier gibt es auch Parkplätze und einen Fahrradabstellplatz. Von hier aus können Interessierte durch das schöne Dorf Twisteden laufen und gelangen zuerst zum Spielplatz Hoensbergweg an der Schule. Über einen kleinen Umweg kommen Familien dann an einem Imbiss vorbei. Nach einer Stärkung geht es weiter die Dorfstraße entlang. Zwei weitere Spielplätze liegen hier in direkter Nähe zueinander im Dorf. An der Feuerwehrwache vorbei gelangen Erkunder zum Spielplatz Elisabethstraße, welcher in einem schönen Wohngebiet liegt. Ein großes Klettergerüst und eine Nestschaukel warten darauf, von den Kindern entdeckt und bespielt zu werden. Anschließend führt der Weg entlang von Wiesen und Feldern zurück zum Startpunkt.

Wer nach dem Spaziergang noch Energie hat, kann im Anschluss noch eine Partie Minigolf spielen. Hier gibt es auch überdachte Sitzgelegenheiten zum Ausruhen für die Eltern und einen Kiosk. Alternativ bietet sich auch ein Besuch im nahe gelegenen Irrland an. Dort kann nach Herzenslust weiter geklettert, getobt und gespielt werden.

Alle Spielplatzrouten sowie weitere Fahrradtouren und Wanderungen sind im praktischen Postkartenformat in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz oder im Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob kostenfrei erhältlich.