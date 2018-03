Seit nunmehr einem Jahr kümmert sich Marika Perez in der Kevelaerer Stadtverwaltung um die Gleichstellung der Frauen. Nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern für alle Kevelaerer­innen ist Perez eine wichtige Ansprechpartnerin geworden. Neuer Gleichstellungsplan „Das ist mein Baby, mir macht das so viel Spaß,“ schwärmte Perez nach der Ratssitzung der Stadt Kevelaer in der vergangenen Woche, wo der Gleichstellungsplan einstimmi…