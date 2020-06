Stadtspitze wirbt für die Corona-App

Wie sensibel statistische Daten sein ein können, das haben die Kevelaerer Stadtoberen am vergangenen Wochenende erlebt: Da wurde ihnen nämlich ein frischer Corona-Fall gemeldet. Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung, die Kevelaer ja aktuell vom Kreis übernommen hat, stellte sich jedoch schnell heraus, dass die betreffende, positiv getestete Person zwar noch in Kevelaer gemeldet ist, jedoch schon lange nicht mehr hier wohnt und sich auch länger nicht hier aufgehalten hat, berichteten Bürgermeister Dominik Pichler und Ordnungsamtschef Ludger Holla am Montag. Die Behörden am neuen Aufenthaltsort seien daraufhin informiert worden...