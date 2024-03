Verabschiedungen bei der Stadt

Am 6. März 2024 fand die offizielle Verabschiedung der langjährigen Beschäftigten Jutta Holz und Christian Wijers durch Bürgermeister Dr. Pichler statt.

Jutta Holz blickt auf eine über 10-jährige Tätigkeit im Dienst der Wallfahrtsstadt Kevelaer zurück. Im Jahr 2013 wurde Frau Holz zunächst als Erzieherin im städtischen Mittagstreff angestellt und hat dabei die Schülerinnen und Schüler der Haupt-, Real- und Gesamtschule sowie des Gymnasiums erfolgreich während ihrer Schullaufbahn im Mittagstreff begleitet und war mit der Zeit in allen möglichen Fächern die „Fachfrau“. Auch nach Ende der Schullaufbahn kamen viele von ihnen immer noch gerne zu Besuch in den Mittagstreff und haben so den Kontakt zu ihr aufrechterhalten. Seit 2018 hat Frau Holz zusätzlich das Team des Jugendzentrums Kompass unterstützt.

Mit ihrer offenen Art und ihrer Gelassenheit, mit stressigen Situationen umzugehen, war Sie immer ein wichtiger Teil des Teams und wird sehr vermisst werden.

Christian Wijers wurde am 01.Dezember 2000 als Gärtner beim städtischen Betriebshof eingestellt und geht somit nach 23 Jahren bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer in den wohlverdienten Ruhestand. Herr Wijers kümmerte sich bei seiner Tätigkeit vorwiegend um die Bepflanzung der Innenstadt und die Pflege und Bewässerung der Grünanlagen. Seine berufliche und private Leidenschaft galt stets der Baumpflege. Herr Wijers wird auch als Rentner weiterhin das städtische Grün pflegen, da er zum einen seit kurzem auf Minijobbasis beim Betriebshof aushilft und sich zudem ehrenamtlich im Heimatverein „Ons Derp“ engagiert. Auch hier kümmert er sich mit viel Liebe um die Dorfbepflanzung in Winnekendonk.

Mit Herrn Wijers verlässt ein zuverlässiger, freundlicher und beliebter Mitarbeiter den Betriebshof.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, Personalleiter Werner Barz, Personalratsvorsitzender Stefan Reudenbach und die jeweiligen Vorgesetzten der beiden ausgeschiedenen Mitarbeitenden nutzten die Gelegenheit, Dank und Anerkennung für deren jahrelange Tätigkeit bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer auszusprechen.