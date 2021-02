Eine Portion Japan in Kevelaer

Die Resonanz zur Eröffnung war groß. Sollte es etwa bald überflüssig werden, zum Verzehr des beliebten japanischen Sushis in die nächstgelegene Großstadt reisen zu müssen? So oder so ähnlich lauteten viele Reaktionen auf die Ankündigung, dass Kevelaer mit „Xin Cháo“ ein eigenes japanisches Lokal bekommen sollte. Im Januar bewahrheitete sich diese „Hoffnung“ vieler Sushi-Liebhaber. Die Inhaber Huu Tu Bui und Phuong Thao Nguyen haben nicht nur dem leerstehenden Lokal an der Bahnstraße 4 neues Leben eingehaucht, sondern auch eine neue Spezialität in die Marienstadt gebracht. Neben dem beliebten Sushi stehen weitere kulinarische Kreationen aus Japan auf der Speisekarte.