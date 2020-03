Bücherei in Kevelaer bleibt geschlossen

Seit Samstag, 14. März 2020, unterbleibt wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus der öffentliche Betrieb im Petrus-Canisius-Haus in Kevelaer und damit auch in der Bücherei in Kevelaer. Die Ausleihe beginnt voraussichtlich erst wieder ab Montag, 20. April 2020, zu den gewohnten Zeiten. Für alle real entliehenen Medien wird die Rückgabefrist für diese Zeit ausgesetzt, damit keine ungerechtfertigten Mahngebühren entstehen.

Alle Nutzer der Onleihe können wie bisher auch weiterhin auf E-Books und andere Online-Medien zugreifen, der Zugang über das Internet bleibt geöffnet. Zu weiteren aktuellen Informationen bezüglich der Ausleihe steht den Lesern die Internet-Seite www.buecherei-kevelaer.de rund um die Uhr zur Verfügung.