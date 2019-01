Dr. Bastian Rütten hat sich, obwohl er erst seit August 2017 das Seelsorgeteam an St. Marien bereichert, in Kevelaer bereits einen Namen gemacht. Viele kennen und schätzen den Schreiber des Mysterienspiels „Mensch! Maria!“ Viele neue Impulse für die Seelsorge in der Wallfahrtsstadt gehen auf ihn zurück.