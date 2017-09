Heute Abend werden Kerzen angezündet

Als Hartmut Peters alias „Hacco“ am Montag die Wahlergebnisse und besonders den Erfolg der AfD mit Freunden besprach, waren sich alle einig: „Frieden, Freiheit und Demokratie brauchen jetzt Hinweisgeber, die diese Werte wieder in die Köpfe und Gedanken der Menschen bringen.“ Als Demokrat durch und durch, Initiator und Weltbürger möchte der Gastronom mit seinen Freunden zeigen, dass die Gesinnung, die in der AfD herrscht nicht unwidersprochen bleiben darf.

„Wenn eine Bundestagsabgeordnete dieser Partei, so steht es in Spiegel Online, in einer WhatsApp-Gruppe der AfD, ein Hitlerbild postet, mit der Unterschrift: `Vermisst seit 1945, Adolf bitte melde Dich! Deutschland braucht Dich! Das Deutsche Volk´, und diese Partei mit 13 Prozent in den Bundestag einzieht, dann kann ich als Demokrat und Weltbürger nicht einfach so weitermachen wie bisher“, äußert sich der Gastronom. „Alle Menschen auf der ganzen Welt sind gleich. Sie sollten gerade auch bei uns hier gleich behandelt werden und keiner hat das Recht, sich über andere zu erheben. Hitler will hier kein Mensch zurück!“

Menschen, die über das Ergebnis von 13 Prozent und viele der Äußerungen der AfD-Mitglieder erschrocken sind, wollen still protestieren. Eine Kerze soll jeder heute (Mittwoch, 27. September) um 20 Uhr am Roermonder-Platz anzünden und leuchten lassen. Sie diene als Zeichen, dass Licht in die Welt gebracht werden soll, damit alle erkennen, dass die Gesinnung der AfD unerträglich ist. Einzige Antwort an fragende Passanten soll sein: „Wir stehen hier für Frieden, Freiheit und Demokratie. Wir hoffen, dass allen ein Licht aufgeht.“

Es ist auch schon daran gedacht, diese stille Demonstration ohne Reden und Plakate regelmäßig stattfinden zu lassen. Einige Menschen haben bereits Spenden abgegeben, die für Kerzen verbraucht werden sollen. Eine ältere Dame, die als kleines Mädchen quasi zwangsweise im Bund Deutscher Mädchen war, gab spontan fünf Euro, weil sie nicht möchte, dass diese Zeit jemals zurückkommt.