Heitere Stimmung herrschte bei den Engagierten der „Big Challenge“-Familie, die sich im Garten von Begründer Georg Kattendahl-Biedemann zum Gruppenfoto versammelten. Seit 2014 haben er und seine Frau Petra mit vielen Engagierten – motiviert durch ein eigenes familiäres Erlebnis – die Spendenaktion „Big Challenge“ in Winnekendonk organisiert, um mit einem Fahrrad- und Lauftag pro gefahrenem Kilometer Geld für den Kampf gegen die tückische Krankheit Krebs einzusammeln. In diesem Jahr jedoch wird das Event am 23. Juni zwar stattfinden, aber nicht in heimischen Gefilden, sondern in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen.



In diesem Jahr jedoch wird das Event am 23. Juni zwar stattfinden, aber nicht in heimischen Gefilden, sondern in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen.

„Wir fahren am Mittwoch, den 20., mit einer Truppe von sechs Leuten bei einer Übernachtung los“, erzählt Georg Kattendahl-Biedemann. „Weil es einfach eine gute Sache ist, ist ja egal wo. Hauptsache man tut was Gutes“, ergänzt Carola Deselaers, eine der Mitfahrerinnen. Insgesamt gebe es 80 Anmeldungen aus der Region, „die bei un…

