Nichts geht mehr ohne Maske. Zumindest beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr oder dort, wo sich mehrere Personen in einem öffentlichen Raum aufhalten. Denn seit Montag, 27. April 2020, gilt eine landesweite Maskenpflicht. Im örtlichen Lebensmittelmarkt von Annika und Christoph Hecks in Twisteden war man darauf vorbereitet. Die meisten Kunden hielten sich daran und zeigten beim KB-Besuch ihren zum größten Teil in Eigeninitiative selbstgenähten Mund- und Nasenschutz.