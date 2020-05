Besser wohnen, Klima schützen und sparen

Gebäude verursachen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 35 Prozent des Energieverbrauchs und 30 Prozent der CO2-Emissionen. Wohl auch deshalb hat der Staat zu Beginn des Jahres die Förderprogramme für die energetische Sanierung von Wohngebäuden massiv erhöht. Das KB hat deshalb den Twistedener Energie-Effizienzberater Johannes van Lipzig gefragt, welche Möglichkeiten es für Neubauten und Bestandsgebäude gibt.

Sinnvoll ist es in jedem Fall, sich vor größeren Maßnahmen mit einem zertifizierten Energieberater zu unterhalten. Die Kosten der Energieberatung übernimmt der Staat über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu 80 Prozent, denn so soll sichergestellt werden, dass Fördermittel zweckgebunden und sinnvoll eingesetzt werden. Schließlich soll eine Erneuerung der Außenfenster nicht plötzlich zu Problemen mit Feuchte und Schimmel an den alten Außenwänden führen...