Wie die Polizei jetzt mitteilte, stahlen am Dienstag, 12. Februar 2019, in der Zeit zwischen 7.55 und 16.00 Uhr unbekannte Täter einen Scooter-Roller, der an einem Fahrradständer des Schulgeländes an der Biegstraße abgestellt war. Der Scooter war mit einem Kabelschloss an einem Zaun befestigt.

Hinweise erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.