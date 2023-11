An der Weststraße in Kevelaer-Winnekendonk kam es bereits am Mittwoch ,15. November 2023, zwischen 23:25 Uhr und 23:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein graues Metalltor einer Grundstückszufahrt beschädigt. Der Bewohner des Grundstücks bemerkte die Beschädigungen am nächsten Morgen und konnte auf Videoaufzeichnungen eines Nachbarn einen dunklen PKW ausmachen, welcher im Tatzeitraum das Tor beschädigte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden.