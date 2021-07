Kradfahrer aus Kevelaer schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstag, 20. Juli 2021, gegen 11.45 Uhr ein 38-jähriger Kradfahrer aus Kevelaer auf der Straße Zitterhuck auf Höhe der Einmündung “Am Hülshof” in Geldern-Kapellen von der Fahrbahn ab. Auf dem rechtsseitigen Grünstreifen stürzte er eine Böschung hinunter und erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall wurde von einem PKW-Fahrer, der kurze Zeit später die Unfallstelle passierte und Erste Hilfe leistete, gemeldet. Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Polizei Geldern sucht nun Zeug*innen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden erbeten unter Tel. 02831-1250.