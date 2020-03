Einbruch an der Quirinusstraße

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag (1. März 2020) versuchten unbekannte Täter zunächst, die Haustür eines Einfamilienhauses an der Quirinusstraße in Twisteden aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, nahmen sie sich anschließend eine Terrassentür vor, durch die sie dann in das Haus gelangten. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, genaue Angaben zur Beute konnten bislang noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen erbittet die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.