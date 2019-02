Einbruch an der Schlossstraße

Am Donnerstag, 14. Februar 2019, in der Zeit zwischen 21.20 und 21.40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Reihenhaus an der Schlossstraße in Kervenheim. Die Täter kletterten über den Balkon des Hauses und hebelten die Balkontür auf. Sie durchwühlten das Schlafzimmer nach Diebesgut, anschließend flüchteten sie wieder zurück über den Balkon und das angrenzende Flachdach des Nachbarhauses.

Während der Tatzeit hielt sich die 96-jährige Bewohnerin im Erdgeschoss des Hauses auf, sie bemerkte den Einbruch nicht. Die 54-jährige Nachbarin hörte jedoch die Schritte auf ihrem Vordach und sah daraufhin die offenstehende Balkontür nebenan. Sie informierte die Polizei und einen in unmittelbarer Nähe wohnenden 57-jährigen Angehörigen. Als dieser kurz darauf mit dem Auto zu der 54-Jährigen fuhr, kamen ihm auf der Schlossstraße zwei Männer entgegen, die er wie folgt beschreibt: Beide Männer waren ca. 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer war ca. 180 cm groß, er trug eine dunkle Basecap. Der andere Mann war ca. 175 cm groß. Der 57-Jährige wendete noch, konnte die beiden Personen aber nicht mehr antreffen. Angaben zur Beute sind bislang nicht möglich.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.