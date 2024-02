Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung

Nachdem die Kreispolizeibehörde Kleve sich am Mittwoch, 14. Februar 2024, mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit gewandt hat, bei der ein Mann in Verdacht steht mit Falschgeld bezahlt zu haben, meldete sich am Donnerstagmorgen der Gesuchte auf der Polizeiwache in Kevelaer. Er selbst habe sich auf dem Bild erkannt und direkt den Weg zur Wache angetreten. Die Kriminalpolizei in Kalkar wird den Tatverdächtigen nun vernehmen und die Hintergründe ermitteln.