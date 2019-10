Schwarzer Tag für schwarze Autos

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 24. Oktober, 9 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mazda 6, der an einer Einfahrt an der Gelderner Straße abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen am Hegerathsweg abgestellten schwarzen Peugeot. Es entstand ein Schaden am Kotflügel vorne links. In beiden Fällen entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.