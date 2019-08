In der Zeit zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 2. August, 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine Straßenlaterne auf der Hauptstraße. Der Mast wurde eingedrückt und kam in Schräglage. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen oder den Schaden zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.