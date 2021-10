In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 6. Oktober 2021, sind unbekannte Täter*innen ohne Aufbruchsspuren in einen Ford Transit eingedrungen, der an einem Haus an der Straße Achterhoeker Rödchen abgestellt war. Sie entwendeten mehrere Hand- und Elektrowerkzeuge aus dem Fahrzeug. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.