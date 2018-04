Fahrzeug war an der Industriestraße, Ecke Wettener Straße, abgestellt

In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 16. April 2018, 8 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Industriestraße einen gelb-schwarzer Teleskopradlader der Marke Kramer. Der Radlader war nach Abschluss von Bauarbeiten auf einer Rasenfläche unmittelbar an der Einmündung zur Wettener Straße abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.