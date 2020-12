In der Zeit zwischen Sonntag, 13. Dezember 2020, 18 Uhr, und Montag, 14. Dezember 2020, 11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter*innen einen gelben Mazda CX-5, der in einer Parkbucht an der Weezer Straße abgestellt war. Das etwa zwei Jahre alte Fahrzeug trägt das Kennzeichen KLE-CI994. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des Autos bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.