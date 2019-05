Falsche Polizisten

Am Dienstag (21. Mai 2019) erhielten gleich fünf Seniorinnen in Kevelaer einen Anruf von einem „falschen Polizeibeamten“. Wie in früheren Fällen dieser Masche, teilte der Betrüger mit, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien. Auf einem Zettel der Einbrecher hätte die Adresse der jeweiligen Seniorin gestanden. Alle Damen durchschauten den Betrug, legten auf und verständigten die Polizei. Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind:

Verhaltensregeln

– Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Notrufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay.

– Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können.

– Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

– Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten.

– Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen sofort die Polizei und Verwandte.