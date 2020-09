12-jährige Inline-Skaterin kollidiert mit LKW

Am Donnerstag, 17. September 2020, kam es gegen 16.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Twistedener Straße/Weller Landstraße in Kevelaer. Ein 12-jähriges Mädchen wollte vom Radweg der Twistedener Straße aus als Inline-Skaterin rechtsseitig der Kreuzung an der Querungshilfe die Weller Landstraße überqueren. Dies machte sie jedoch, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein LKW-Fahrer auf der Weller Landstraße konnte nicht mehr vollständig abbremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die 12-jährige wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus Geldern gebracht. Zur Unfallaufnahme mussten Teilbereich des Kreuzungsbereichs zeitweise gesperrt werden.