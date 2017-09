Projektarbeit der Missionare in Ghana

„Ghana – ein Land mit Herz“. Für Michael Schmitz ist dieser afrikanische Staat an der Atlantikküste vor einem Vierteljahrhundert zu einem neuen Zuhause geworden. Seine Heimatstadt Kevelaer besucht der Missionar regelmäßig alle zwei Jahre für mehrere Wochen. Längst hat er sich an das Klima und die Lebensumstände in Ghana gewöhnt.

Als Bruder Michael 1992 als einer der ersten mit seinen Mitbrüdern die Projektarbeit in Ghana begann, fanden sie praktisch nur Busch und Urwald vor. Der Orden der Salesianer Don Boscos ist in 153 Ländern der Erde tätig, mit der Aufgabe, den in Armut lebenden Kindern und Jugendlichen eine Zukunft zu ermöglichen. Ghana war eines der letzten Länder, das dringend Hilfe benötigte.

Am Anfang stand die Versorgung der Menschen mit sauberem Wasser, Handpumpen wurden installiert. Es folgte der Bau von Schulen und Kapellen. Im Jahre 1996 konnte in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein erstes Ausbildungszentrum eröffnet werden. In diesem Berufsschulzentum gibt es heute über 300 Azubis…

