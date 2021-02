7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve sinkt auf 62,4

Am heutigen Sonntag, 7. Februar 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt zur Mittagszeit insgesamt 6.051 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 46 mehr als am vergangenen Freitag. Von den 6.051 Indexfällen sind 277 in Bedburg-Hau, 726 in Emmerich am Rhein, 803 in Geldern, 613 in Goch, 189 in Issum, 216 in Kalkar, 191 in Kerken, 528 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 925 in Kleve, 218 in Kranenburg, 482 in Rees, 90 in Rheurdt, 317 in Straelen, 96 in Uedem, 120 in Wachtendonk und 260 in Weeze.

Von den insgesamt 6.051 bestätigten Corona-Fällen gelten 5.639 als genesen; 125 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 33 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 62,4. Am gestrigen Samstag, den 6. Februar 2021, lag dieser Wert bei 65,6. Aktuell befinden sich insgesamt 1.002 Personen in häuslicher Quarantäne.