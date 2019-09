Polizei nimmt 29-jährigen Räuber aus Kevelaer fest

Die Kripo Kalkar klärte jetzt eine Serie von insgesamt fünf Raubüberfällen in Wohnungen in Kleve und Rees auf. In der Zeit vom 30. Oktober 2018 bis 3. Januar 2019 hatten zwei Räuber dort gezielt ältere Bewohner als Opfer ausgewählt und sie nachts im Schlaf überfallen. „Sie wollten Bargeld und Schmuck erbeuten und versetzten die Senioren*innen in Angst und Schrecken“, heißt es in einem Polizeibericht von Freitagmorgen.

Nach eingehenden Ermittlungen konnten die Taten einem 43-jährigen Mann aus Kleve und einem 29-jährigen Mann aus Kevelaer nachgewiesen werden.

Der 43-Jährige befindet sich seit März 2019 wegen eines anderen Raubdeliktes in Haft. Am Dienstag, 10. September, wurde nun nach Angaben der Polizei der 29-jährige Tatverdächtige aus Kevelaer im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen. Er befinde sich zurzeit in Untersuchungshaft.